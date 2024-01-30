У Вінниці відкрили книгарню «Герої» на честь загиблого на фронті захисника

У Вінниці запрацювала книгарня «Герої». Її в пам’ять про сина відкрила родина загиблого бійця мотопіхотної бригади Миколи Рачка.

Про це повідомляє Суспільне.

Журналіст, філолог і поет Микола Рачок мріяв про власну книгарню, тож сім’я вирішила здійснити його мрію.

Літературний простір відкрили на кошти, які родина отримала за загиблого воїна, розповіла його сестра Антоніна Люлька. Окрім продажу книг, у книгарні проводитимуть тематичні вечори, зустрічі з письменниками, волонтерами, військовими.

«Щосуботи ми будемо мати гостя з літературного світу, автора, людину з видавничої справи. Ми плануємо запрошувати репортерів, які зараз працюють на Сході України. Таких людей я б хотіла бачити тут. Я б хотіла, щоб вони розказували нам про те, що трапляється там. Тут будуть люди, які будуть розповідати по правду, реальність для того, щоб ми могли більше цінувати те, що роблять там наші хлопці», — розповіла Антоніна Люлька.

Микола Рачок із перших днів повномасштабного вторгнення вирушив на фронт, попри відсутність бойового досвіду та військової спеціальності. Він служив у 58-мій окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Микола героїчно загинув 21 липня 2022 року на Донеччині в бою з «вагнерівцями».

Адреса: вул. Миколи Оводова, 17/3.

Режим роботи: щодня з 09.00 до 20.00

Раніше ми писали, що біля метро «Палац Україна» відкрили книгарню Vivat з кавою та вином.