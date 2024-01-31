Дивіться, які українські проєкти увійшли до лонгліста премії Building of the Year

Одинадцять українських проєктів увійшли до лонгліста премії Building of the Year 2024 року.

Про це повідомляють на сайті архітектурного видання ArchDaily.

Проєкт Relogged від BALBEK BUREAU увійшов до лонгліста в категорії HOUSES. Це проєкт редизайну приватного житлового будинку, який розташований в зеленій зоні на березі річки.

Два проєкти від KLOCHENKO ARCHITECTS із Дніпра ( H-House та A-House ) також увійшли до лонгліста в категорії HOUSES.

Ще у категорії HOUSES відмітили проєкт OSLW House від львівського дизайн-бюро REPLUS .

Проєкт пішохідного бульвару в Дніпрі від Filimonov & Kashirina Architects увійшов до категорії BEST APPLIED PRODUCT. Крім цього, його включили до лонгліста в номінації PUBLIC & LANDSCAPE ARCHITECTURE.

Проєкт офлайн-простору книгарні Readellion на Вознесенському узвозі від київського архітектурного бюро «ПРОТОТИП» увійшов до категорії COMMERCIAL ARCHITECTURE.

Ще один проєкт у категорії COMMERCIAL ARCHITECTURE – магазин спортивного одягу Pulse від київського бюро SOBCHENKO ARCHITECTS.

Проєкт Emily Event Hall від YOD GROUP, що у Винниках Львівської області увійшов до категорії CULTURAL ARCHITECTURE.

Українсько-данський молодіжний дім від київського архітектурного бюро «Прототип» теж увійшов до категорії CULTURAL ARCHITECTURE.

Дизайн кав'ярні GODSHOT COFFEE ODESA від Petrossjan Architecture Studio включили до лонгліста в категорії HOSPITALITY ARCHITECTURE. Також цей проєкт увійшов до лонгліста в категорії INTERIOR ARCHITECTURE.

Мобільний павільйон House of Europe 2021 року від київських «Прототип» і Sets Studio включили до лонгліста в номінації SMALL SCALE & INSTALLATIONS.

Голосування триватиме до 14 лютого. Далі оберуть по п’ять фіналістів у кожній категорії. Переможців премії визначать 22 лютого.

Раніше ми писали, що проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023.

Фото: ArchDaily