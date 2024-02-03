В Ужгороді завершили масштабну реставрацію розписів Кафедрального собору

В Ужгороді провели реставрацію настінних розписів головної нави Ужгородського Хрестовоздвиженського Кафедрального собору.

Про це повідомили реставратори із KARP Restorer.

Команда працювала над реставрацією розписів періоду XVIII-XX століть в інтерʼєрі Кафедрального собору протягом 4 років.

«За цей час було проведено комплексні дослідження памʼятки, а також зроблені всі необхідні протиаварійні, консерваційні та реставраційні заходи, що дали нам змогу відкрити та зберегти автентичні малярські композиції», — пишуть KARP Restorer.

Реставратори виявили багатовікові фрагменти малярства та конструктивні віконні ніші, які під час реконструкції були замуровані та замасковані.

Ці знахідки чудово вписалися в історичний контекст внутрішнього декорування храму, а більше інформації про кожен з елементів відвідувачі зможуть отримати з інформаційних стендів, представлених у соборі.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували фасад кам’яниці XIX століття .

Фото: KARP Restorer