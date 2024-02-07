У Києві запустили доставку вуличної їжі різних країн світу

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Ірина Маймур
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У Києві відкрився онлайн-заклад із вуличною їжею KONg Street Food, пише PostEat.

KONg поєднує в собі високу якість української продукції та сучасну рецептуру європейського фастфуду, зазначають у закладі.

Тут пропонують фірмові бургери, крем-супи, сендвічі, мінікебаби, безліч снеків та багато інших страв. Їх можна замовити через LOKO, Glovo та Bolt Food.

Ціни: «Kids» Chicken Burger — 150 грн, Say» Chicken Burger — 170 грн, «Bro» Pork Burger — 190 грн, «King» Pork Burger — 220 грн, «Night Hunter» Beef Burger — 200 грн, вафельний сендвіч із куркою (450г) — 220 грн, вафельний сендвіч з індичкою (450г) — 280 грн

Адреса: вул. Юлії Здановської, 54
Режим роботи: щодня з 10:00 до 23:00
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Раніше ми писали, що біля НСК «Олімпійський» запрацював паб BeerGen.

Фото: KONg Street Food

Чи замовляєте ви вуличну їжу з доставкою?
Опубліковано: 07 лютого 2024
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