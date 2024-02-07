“Книжковий Арсенал” 2024: стали відомі дата проведення та формат фестивалю

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Наталія Габрух
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У 2024 році дванадцятий Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” відбудеться з 30 травня до 2 червня.

Про це повідомляють на офіційному сайті “Книжкового Арсеналу”.

Як зазначають організатори, фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку, який проходитиме на першому поверсі Старого арсеналу.

Операторами продажу книжок запрошуються як окремі видавництва, так і книгарні, які представлятимуть книжки у секціях “Арткнига”, “Художня книга”, “Нон-фікшн”, “Література для дітей і підлітків”, “Мальописи”.

“У фокусі Книжкового Арсеналу, звісно, будуть книги про війну, видані після 2014 року, видання створені ветеранами та учасниками війни, членами їхніх родин. Крім ярмарку на стендах видавців, вони будуть окремо представлені у просторі “Вітрина новинок””, — пишуть організатори.

Також на фестивалі відбудуться зустрічі з кураторами, літературні програми для дітей та підлітків, виставкові мистецькі проєкти, лекції, дискусії, перформанси та поетичні читання. Всі заходи пройдуть на п’яти сценах.

Наразі “Книжковий Арсенал” веде прийом заявок на участь у ярмарку. Дедлайн 29 лютого 2024 року.

Докладніше про умови участі за посиланням.

Раніше ми писали, що на ВДНГ вперше проведуть фестиваль «Книжкова країна».

Фото: з відкритих джерел

Вже чекаєте на цьогорічний “Книжковий Арсенал”?
Опубліковано: 07 лютого 2024
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