Литовська компанія виходить з проєкту будівництва школи в Бучі через звинувачення у привласненні коштів

Естонський фонд BaltCap виходить з проєкту будівництва школи в Бучі через те, що їх колишнього партнера, керівника литовської компанії Nullus Шарунаса Степуконіса, звинувачують у втраті або нецільовому використанні близько 30 мільйонів євро корпоративних коштів фонду.

Про це повідомляє LRT.

Голова литовської бізнес-групи BT Invest Айварас Каралю повідомив, що документи про вихід Nullus вже готуються відповідно до українського законодавства.

У серпні минулого року було оголошено, що Литва побудує школу в Бучі, і що проєкт буде реалізовувати компанія Nullus від імені Фонду підтримки Бучанської школи. Сучасна будівля школи, збудована за останніми екологічними вимогами, мала бути передана муніципалітету Бучі безкоштовно. Початковий план передбачав відкриття школи 1 вересня 2025 року.

Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 мільйонів євро.

Фото: візуалізації Martins studio