Книжки за підпискою: біля Золотих воріт відкрили книгарню “Тиша”

У Києві біля Золотих воріт відкрили нову книгарню “Тиша”, у якій книжки не продають, а здають в оренду “за підпискою”.

Про це повідомила засновниця книгарні в соцмережах.

У “Тиші” книги не продаються – їх можна взяти в оренду, щоб почитати прямо в книгарні або забрати з собою. Ціна абонемента становить 500 гривень за місяць.

За один раз додому можна взяти дві книги. Їх необхідно прочитати протягом місяця та повернути у книгарню, або ж повідомити про можливу затримку. У випадку, якщо книга була пошкоджена та не підлягає відновленню, слід замінити її на аналогічний екземпляр.

Наразі на полицях книгарні зібрано вже понад 1500 книг.

“Це як бібліотека, але з асортиментом від казок про Труханів острів до пригод Доктора Хто (так-так, здебільшого ми за художню літературу, хоча не цураємось біографій Моне і Мане). Це місце, де ми пригостимо тебе чаєм і закутаємо в затишок”, — пише засновниця книгарні “Тиша”.

Також у закладі є камін, фортепіано і вінілові платівки.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 68

Режим роботи: щодня з 10:00 до 20:00

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