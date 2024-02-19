Книжки за підпискою: біля Золотих воріт відкрили книгарню “Тиша”
У Києві біля Золотих воріт відкрили нову книгарню “Тиша”, у якій книжки не продають, а здають в оренду “за підпискою”.
Про це повідомила засновниця книгарні в соцмережах.
У “Тиші” книги не продаються – їх можна взяти в оренду, щоб почитати прямо в книгарні або забрати з собою. Ціна абонемента становить 500 гривень за місяць.
За один раз додому можна взяти дві книги. Їх необхідно прочитати протягом місяця та повернути у книгарню, або ж повідомити про можливу затримку. У випадку, якщо книга була пошкоджена та не підлягає відновленню, слід замінити її на аналогічний екземпляр.
Наразі на полицях книгарні зібрано вже понад 1500 книг.
“Це як бібліотека, але з асортиментом від казок про Труханів острів до пригод Доктора Хто (так-так, здебільшого ми за художню літературу, хоча не цураємось біографій Моне і Мане). Це місце, де ми пригостимо тебе чаєм і закутаємо в затишок”, — пише засновниця книгарні “Тиша”.
Також у закладі є камін, фортепіано і вінілові платівки.
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 68
Режим роботи: щодня з 10:00 до 20:00
Раніше ми писали, що у Києві запрацювала книгарня-кав’ярня “Сенс на Хрещатику”: фото.
Фото: “Читомо”