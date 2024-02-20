У Бучі відкрився ресторан сучасної української кухні “Мамай”

У Бучі запрацював ресторан “Мамай” із власною пекарнею. Заклад пропонує українські традиційні страви в сучасному виконанні.

“Кожен куточок ресторану — це крок у світ української історії, де сучасність зустрічається з традицією”, — говорять у закладі.

Ресторан має 2 зали: “Карпати” та “Крим”. Стіни закладу прикрасили українським орнаментом.

У меню ресторану є як традиційні, так і українські страви в сучасному виконанні, наприклад, банош з карпатською бринзою, котлета по-київськи із судака та «Панський дерун» з лісовими грибами.

У пекарні закладу печуть хліб та кондитерські вироби, зокрема фірмовий мусовий десерт “Мамай”, чизкейк із журавлиною та крихтою бородинського хліба, шоколадний кекс з ліщиною тощо.

Ціни: форшмак по-одеськи — 170 грн, салат з овочами та бринзою — 280 грн, зимова рибна юшка — 265 грн, галушки з лісовими грибами — 210 грн, запечене курча з гливами — 380 грн, київський торт — 210 грн

Адреса: м. Буча, Шевченка, 38Ж

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Раніше ми писали, що в Ірпені відкрили кавʼярню “Компас”.

Фото: “Мамай”