В UNIT.City відкриють безкоштовний простір для громадських та освітніх організацій

В інноваційному парку UNIT.City відкривають безоплатний простір для неурядових та освітніх ініціатив — Ecosystem Hub.

Про це пише dev.uа.

Майданчик створили для організацій, які займаються не суто комерційною діяльністю та мають більш громадський статус. Серед них:

інкубатори й акселератори;

кластери, платформи, освітні спільноти та навчальні інституційні проєктні об’єднання;

R&D центри;

урядові та неурядові організації (ІТ-асоціації та дотичні до них, місцеві об’єднання, українські та іноземні урядові організації).

Що отримають учасники Ecosystem Hub

Учасникам нададуть фіксовані робочі місця в UNIT.City і доступ до всієї інфраструктури та екосистеми парку. Також обіцяють менторські й експертні сесії, участь у локальних та міжнародних профільних івентах і повну інтеграцію до ком’юніті UNIT.City.

Пілотний проєкт хабу працюватиме до кінця 2024 року. За цей час організатори планують залучити понад 50 різних громадських організацій, що стануть резидентами Ecosystem Hub. Якщо проєкт стане успішним, то кластер функціонуватиме на постійній основі.

Як долучитися

Узяти участь у проєкті Ecosystem Hub можуть ті, хто має юридичну особу в Україні та не має зв’язків із росією.

Заявки будуть приймати у три черги: до 15 березня, до 15 травня та до 15 липня. Для подачі заявки необхідно заповнити анкету з а посиланням.

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