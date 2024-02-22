На Лівобережній відкрили кафе-бар ESSEЇСТИ зі сніданками протягом дня і коктейлями

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Ірина Маймур
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Біля станції метро “Лівобережна” в житловому комплексі «Галактика» відкрили кафе-бар ESSEЇСТИ, пише PostEat.

Заклад пропонує стартери, салати, основні страви, перші страви, бургери/сендвічі та пасту. Сніданки тут готують протягом усього дня.

ESSEЇСТИ — місце, де вранці можна прийти на сніданок із кавою, а ввечері — зустрітися з друзями на вино чи коктейль.

Заклад pet-friendly: сюди можна завітати із чотирилапими друзями.

Ціни: форшмак з анчоусом та ікрою — 230 грн, український борщ із домашнім рулетом та прикопченою сметаною — 210 грн, бургер із куркою панко та масдамом — 275 грн, пухкі панкейки із шоколадним ганашем та томленою вишнею — 190 грн

Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 6Д

Режим роботи: по буднях — з 09:00 до 21:30, у вихідні — з 09:00 до 22:30

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Раніше ми писали, що на Теремках запрацювало сімейне кафе “Тадея”.

Фото: ESSEЇСТИ

Як вам новий заклад?
Опубліковано: 22 лютого 2024
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