Київ на старих фото: 5 пабліків про життя міста у різні роки

Революція на граніті, перші мітинги за незалежність України, кияни під час відпочинку у Гідропарку, старий Майдан і перший трамвай.

Зібрали для вас 5 пабліків, які публікують старі фото і показують, як жив Київ у різні роки – від кінця позаминулого століття до 90-х.

Проєкт заснований фотографом Арсенієм Герасименком, який збирає, сканує та публікує фотографії у соцмережах. Знімки показують життя людей та події, які відбувалися у різних містах України у минулому столітті. У його колекції є фотографії, які демонструють історичні події, показують тодішню архітектуру, яка не збереглася до сьогоднішніх днів чи навпаки, як тоді виглядали ті чи інші будинки та вулиці, які ми бачимо зараз майже кожного дня. Арсеній Герасименко шукає на різних платформах негативи та непроявлені плівки, купує та проявляє їх. А після шукає героїв або їх родичів з фото, аби розказати їхню історію.

Український фотограф Борис Градов народився у 1908 в Ужгороді, потім переїхав у Київ, де став відомим завдяки роботі в журналі "Україна". Він залишив по собі велику кількість вуличних фотографій Києва та його мешканців, які почав робити з 1950-х років. Зараз у Facebook є сторінка, на якій публікуються роботи фотографа.

Киянка Дарка Симчич публікує в Instagram фото свого прадідуся Віталія Кузовкова. На них різні аспекти життя Києва і киян у 80-х і 90-х роках.

Це відкрита загальнодоступна група у Facebook, де кожен охочий ділиться фотографіями Києва минулого століття. Тут можна знайти як фото з приватних колекцій, так і з великих архівів та музейних колекцій. Щодня викладають одну світлину.

Ще одна відкрита загальнодоступна група у Facebook, яка позиціонує себе як така, що "створена для всіх, хто любить Київ, його історію і старі фото і є фотолітописом з 1848 по 1991 рік".

Фото: Андрій Романенко, Ірина Грінчук, Віталій Журавлев, Павло Штефан, The Past.continues, Борис Градов, Віталій Кузовков