В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс зі створення та ведення ФОП

На освітній платформі Cases з'явився безкоштовний онлайн-курс про створення та ведення ФОП.

Курс складається із відеоуроків, а також посібників, шаблонів договорів, додатків, актів та рахунків. На навчанні детально розкажуть про реєстрацію ФОП, КВЕДи, спрощену систему опадаткування, електронний документообіг та закриття ФОП.

Лекторами курсу є менеджер послуг для ФОП у "Дії" Степан Слуцький та керівник практики супроводу в Juscutum Дмитро Палющенко.

Навчання триватиме місяць. Зареєструватися на курс можна за посиланням.

Раніше ми писали, що у 2023 році в Україні відкрилися понад 300 тисяч нових ФОПів.

Фото: UnsplashScott Graham