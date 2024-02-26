В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс зі створення та ведення ФОП

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Валерія Гуржий
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На освітній платформі Cases з'явився безкоштовний онлайн-курс про створення та ведення ФОП.

Курс складається із відеоуроків, а також посібників, шаблонів договорів, додатків, актів та рахунків. На навчанні детально розкажуть про реєстрацію ФОП, КВЕДи, спрощену систему опадаткування, електронний документообіг та закриття ФОП.

Лекторами курсу є менеджер послуг для ФОП у "Дії" Степан Слуцький та керівник практики супроводу в Juscutum Дмитро Палющенко.

Навчання триватиме місяць. Зареєструватися на курс можна за посиланням.

Раніше ми писали, що у 2023 році в Україні відкрилися понад 300 тисяч нових ФОПів.

Фото: UnsplashScott Graham

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Опубліковано: 26 лютого 2024
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