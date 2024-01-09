Понад 300 тисяч нових ФОПів відкрили у 2023 році в Україні: лідирує торгівля та ІТ

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Наталія Габрух
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Понад 300 тисяч нових ФОПів відкрилися в Україні за минулий рік.

Про це повідомляє Opendatabot.

Станом на 29 грудня 2023 року зафіксували 304 048 нових реєстрацій. Кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.

Найпопулярнішими серед нових ФОПів у 2023 були такі сфери, як:

  • Роздрібна торгівля
  • ІТ
  • Надання інших індивідуальних послуг
  • Оптова торгівля
  • Діяльність із забезпечення стравами та напоями.

Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільш затребуваними були перукарні та салони краси — 18 059 нових бізнесів.

Лідером за кількістю нових реєстрацій ФОП виявився Київ — 14,18% нових справ. Дніпропетровська (8,97%) та Львівська області (7,73%) посідають друге і третє місця відповідно.


Скільки нових компаній відкрилось за неповний 2023 рік?

На відміну від ФОПів, нові компанії відкриваються не так часто та ще не досягли показників до початку повномасштабного вторгнення.

37 297 нових компаній було відкрито за 2023 рік. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали:

  • оптова торгівля;
  • діяльність громадських організацій;
  • надання соціальної допомоги.

Найбільше нових компаній реєстрували у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. На ці три регіони припадає майже половина реєстрацій нових справ.

Раніше ми писали, що у «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися.

Фото: Luke Southern/Unsplash

А ви відкривали ФОП у 2023 році?
Опубліковано: 09 січня 2024
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