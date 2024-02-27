Ресторатор Алекс Купер годує у своїх ресторанах “Шалом” та ”Селям” за донат на ЗСУ

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Наталія Габрух
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Ресторатор Алекс Купер годує у своїх ресторанах “Шалом” та “Селям” за донат на дрони для ЗСУ.

Про це пише Алекс Купер у соцмережах.

“Без складних умов. Скинули тисячу гривень, прийшли показали переказ – поїли на тисячу гривень”, – пояснив Алекс Купер.

Донати збирають на 50 FPV-дронів для 47-ї бригади, що зараз знаходиться під Авдіївкою. Ціль – зібрати один мільйон гривень. Долучитися до збору можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Monobank запустив сервіс "Бойові" для донатів на ЗСУ у кафе й ресторанах.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 27 лютого 2024
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