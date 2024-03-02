У “Дії” зʼявиться ШІ-помічниця Надія

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Наталія Габрух
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“Дія” працює над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який назвуть Надією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Хочемо використати технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній. Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки “Дії”, — зазначив Михайло Федоров.

За словами Федорова, якість відповідей ШІ-помічника поки що влаштовує його на 80%.

“Плюс не зовсім влаштовує швидкість відповідей. Працюємо й над цим”, — написав міністр.

Він вважає, що інтеграція штучного інтелекту у державні служби є революційним кроком не тільки для України, а й для урядів усього світу.

Нині Мінцифри також продовжує працювати над законодавчим полем для ШІ та інтегрувати його в освіту.

Раніше ми писали, що глава Мінцифри Федоров анонсував електронні суди: які функції будуть доступні.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 02 березня 2024
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