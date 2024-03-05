Українська студія Paliychuk Olga Design створила інтер’єр для іспанської кав’ярні: фото

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Ірина Маймур
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Українська студія дизайну Paliychuk Olga Design створила інтер’єр кав'ярні Swallow в історичній частині Аліканте.

Про це повідомляють на інстаграм-сторінці студії.

Стиль інтер’єру дизайнери позиціонують як витончений середземноморський мінімалізм.

Роботу над проєктом почали з ретельного вивчення простору й аналізу архітектурних особливостей. Архітектори відновили вікна, впустивши денне світло у простір, і відреставрували автентичні цегляні стіни, сховані за шаром штукатурки.

Через норми звукоізоляції арочну стелю вирішили приховати опуском. Також додали симетричні скруглення стелі зі стінами, щоб зробити архітектуру простору цікавішою.

Основну частину меблів для Swallow Coffee Shop виготовили за власними ескізами.

Акцент у столах зробили на лаконічні, дещо примітивні форми. За основний матеріал обрали дерево теплого відтінку. Його для балансу текстур доповнили темним дубом та натуральним каменем стільниць у пристінній зоні.

Більшість предметів виготовлені місцевими майстрами в Аліканте. Дещо — знахідки з місцевих вінтажних маркетів.

Раніше ми писали, що Vovk+Partners Architects показали проєкт відбудови центральної площі Бородянки.

Фото: Paliychuk Olga Design

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Опубліковано: 05 березня 2024
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