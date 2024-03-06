У “Добропарку” анонсували весняний сезон: яким він буде
Ландшафтний парк під Києвом "Добропарк" анонсував новий весняний сезон. Цьогоріч парк відзначатиме ювілей — 5 років з відкриття.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Добропарку".
Відкриття сезону тюльпанів запланували на 27 квітня. Він триватиме до 15 травня.
Гостей парку чекатиме велике поле тюльпанів нової палітри кольорів та візерунків. Загалом планують висадити понад 100 сортів, серед яких і піоновидні тюльпани.
Також облаштують поле нарцисів та алеї бузку і сакур. Як і кожного року, в парку також працюватимуть безліч фотозон.
Вартість квитків вартуватиме 400 гривень для дорослих, 300 — для дітей.
Раніше ми писали, що в “Добропарку” хочуть відбудувати зруйновану рф резиденцію Доброчара.
Фото: “Добропарк”
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Опубліковано: 06 березня 2024
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