Біженка з України перезапустила один із найстаріших пабів у Вельсі

Киянка Владислава Крапивка, яка приїхала до Великої Британії після російського вторгнення, перезапустила один із найстаріших пабів у Вельсі.

Він має назву The Lamb, пише BBC News.

Прибувши до валлійського Ньюпорта, жінка знайшла роботу помічниці вчительки в школі. Потім стала працювати перекладачкою для військових.

Владислава одразу звернула увагу на старий паб у центрі, щойно приїхала до Ньюпорта.

“Центр Ньюпорта виглядає занедбаним. Я хотіла би це змінити, тут багато людей, які важко працюють, і їм потрібно мати місце, куди вони можуть прийти й де їх гарно обслужать”, — розповідає українка.

Паб закрили у 2023 році, й українка вирішила перевідкрити його наново. Владислава самотужки керувала ремонтом будівлі, що є пам’яткою архітектури ІІ категорії. Кошти на реконструкцію пабу (25 тисяч фунтів) зібрали друзі жінки.

В асортименті оновленого пабу є крафтові елі, лагери, сидри та інші спиртні напої з Вельсу й Великої Британії. Також тут пропонують і алкоголь з України.

“Одна з пляшок горілок дійсно унікальна, але я її не продам, тому що заводу, де її виробили, більше не існує. Він був на території, яку розбомбили. Також я маю пляшку шампанського з Бахмута, де був завод із виробництва ігристого вина”, — розповідає Владислава.

Раніше ми писали, що The New Yorker зняв фільм про українську TikTok-блогерку та біженку.

Фото: BBC News