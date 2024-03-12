Де подивитися “20 днів у Маріуполі”: кінотеатри та стримінги

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Ірина Маймур
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Стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова здобула премію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Зібрали кінотеатри та стримінги, де можна подивитися перший український оскароносний фільм.

Подивитися в кінотеатрах

  • Наразі "20 днів у Маріуполі" можна подивитись в київському кінотеатрі "Жовтень". Сеанси відбуваються щодня о 10:35 та о 16:20.
  • З 14 до 20 березня стрічка повертається у національний прокат. Її показуватимуть у деяких кінотеатрах мережі Multiplex по всій Україні. Квитки на сеанси уже можна купити.
  • Також фільм можна буде подивитися протягом трьох днів у київському кінотеатрі "Ліра". Сеанси пройдуть 14 березня о 18:30, 15 березня о 14:45 і 16 березня о 12:50.
  • До того ж стріку покажуть в київському кінотеатрі "КІНО42". Переглянути “20 днів у Маріуполі” можна буде з 12 до 17 березня.

Подивитися на стримінгових платформах

На українських стримінгових платформах фільм недоступний. Він має з’явитися там 21 березня.

Наразі стрічку можна придбати тут:

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США.

Фото: кадр із фільму

Уже дивилися перший український оскароносний фільм?
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Опубліковано: 12 березня 2024
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