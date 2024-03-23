UNITED24 та Endorah презентують гру на базі Minecraft, яка відтворює соляні копальні українського Соледара.

Про це повідомляє UNITED24.

“Дивовижні соляні копальні українського Соледара відтепер у всесвіті Minecraft! UNITED24 та Endorah презентують Minesalt — гру на базі Minecraft, яка відтворює місце найбільшого солевидобутку в Європі. 16 локацій, 500 кілометрів тунелів, безліч цікавих історій та 140 кристалів, які мають зібрати гравці”, — йдеться у повідомленні.

У віртуальних шахтах Соледара гравця супроводжуватимуть персонажі амбасадорів UNITED24: засновник Virgin Group Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології або медицини Пол Нерс, актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, футболіст Олександр Зінченко, актриси Кетрін Винник та Іванна Сахно.

Мета проєкту — нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яка була зруйнована російської ракетою 11 жовтня 2022 року.

Раніше ми писали, що UNITED24 і Lego Creators створили благодійні конструктори, присвячені українським памʼяткам.

Фото: UNITED24