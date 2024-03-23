У Дніпрі відкрили третій реабілітаційний центр для поранених військових мережі Recovery

Новий реабілітаційний центр Recovery для поранених військових розпочав роботу в Дніпрі.

Про це повідомляють на офіційному сайті мережі Recovery.

Щорічно у центрі зможуть отримувати безоплатні послуги з реабілітації понад 700 захисників і захисниць України.

Простір реабілітаційного центру облаштовано за стандартами інклюзивності: широкі дверні прорізи, відсутність порогів, антиковзке покриття на підлозі, поручні в коридорах тощо.

У Recovery облаштовано також залу фізичної реабілітації з апаратами віртуальної реальності, а ще — кабінети індивідуальних занять.

Інноваційні тренажери й апарати зможуть покривати весь спектр функціональних порушень пацієнтів, зокрема й таких, що отримані внаслідок мінно-вибухових травм.

“Ми можемо реабілітувати пацієнтів як із забиттям головного мозку, так і з травматологічними ураженнями кінцівок”, — коментує завідувачка центру в Дніпрі Ольга Рачиба.

До кінця 2024 року мережа Recovery планує розширитися щонайменше до 16 інноваційних реабілітаційних центрів. Це дозволить допомагати 20 тисячам пацієнтів на рік.

Раніше ми писали, що у Львові відкрили центр адаптації військових і цивільних до нових умов життя: фото.

Фото: Recovery