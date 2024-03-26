На Саксаганського відкрили італійську джелатерію Gelato Mamma
На вулиці Саксаганського запрацювала італійська джелатерія Gelato Mamma, пише PostEat.
Заклад відкрили Артем та Євгенія. Вони скуштували джелато на його батьківщині, навчились його виготовляти в Gelato University (Болонья) і заснували власну майстерню.
Інтер’єр закладу розробив український дизайнер Андрій Бочуля. У ньому він використав фрагменти виробництва, що постраждало від російського ракетного обстрілу в лютому 2022 року. Також у джелатерії можна побачити грецькі статуї та фрагменти, а також вінтажні меблі.
У закладі можна скуштувати класичні та незвичайні смаки джелато, зокрема джелато зі смаком чорного хліба, полуниці/базиліка, крем-брюле, шоколаду тощо. До того ж у Gelato Mamma варять італійську каву.
Ціни: макіато — 50 грн, лате/капучино — 50/60 грн, джелато — 80 грн/кулька, еспресо — 50 грн
Адреса: вул. Саксаганського, 68/21
Режим роботи: щодня з 10:00 до 19:00 (з квітня до 22:00)
Раніше ми писали, що на Богдана Хмельницького відкрили заклад із корейським стритфудом Street Kim.
Фото: Gelato Mamma