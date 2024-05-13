На Київщині у власність держави повернули Саливонківське водосховище вартістю 8 млрд гривень

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Валерія Гуржий
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Саливонківське водосховище та земельну ділянку під ним площею 220 га, які розташовані у Васильківському районі Київщини, повернули у власність держави.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У суді було доведено, що суб’єкт господарювання незаконно використовував водний об’єкт та земельну ділянку під ним для рибогосподарської діяльності. Промисловий вилов та вирощування риби здійснювались на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водойми без отримання правовстановлюючих документів.

Законом не передбачено можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об’єкти та земельні ділянки під ними.

Раніше ми писали, що Господарський суд повернув Києву земельну ділянку біля Біличанського лісу. На ній розташована траса Р-30.

Фото: Офіс генерального прокурора

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Опубліковано: 13 травня 2024
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