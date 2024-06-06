У Мінцифрі дали поради, як залишатися на зв'язку під час вимкнення світла

Більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.

З цього приводу у Мінцифрі дали поради, як залишатися на зв'язку навіть без світла.

Як залишитися на зв'язку під час вимкнення світла:

Завантажити мапу пунктів незламності у Дії. Так ви знайдете найближче місце, де зарядити телефон та підключитися до інтернету або зателефонувати рідним;

Під'єднатися до інтернет провайдерів, які використовують технології xPON. Це допоможе мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Перевірте, чи підключен ваш провайдер xPON на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо провайдер підключен, то купіть павербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU;

Скористайтеся нацроумінгом. Для цього відключіть автовибір мережі, знайдіть та виберіть доступну мережу. Якщо підключитися не вдалося спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Після цього перевірте можливість вихідного дзвінка.

Також експерт з телеком-ринку Олександр Глущенко в етері телеканалу "Київ" порадив українцям мати одночасно декілька SIM-карток різних операторів аби перемикатись між ними й шукати оптимальне підключення.

Раніше ми писали, що нинішні обмеження електрики в Україні можуть тривати до серпня-вересня.

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