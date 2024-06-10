Будувати Національне військове кладовище у Гатному не можна через високий рівень ґрунтових вод – екологи

Незалежна геологічна експертиза показала, що на місці, де планується будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному, розміщено болото.

Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.

Результати експертизи показали, що у 8 з 10 свердловин рівень ґрунтових вод мав відмітку вище 2-х метрів.

"Відповідно до державних санітарних правил і норм у такому місці здійснювати поховання заборонено", - йдеться у повідоменні.

У Центрі наголошують, що практично таку ж інформацію щодо рівня ґрунтових вод отримали й восени 2023 року, але тоді робили експертизу на замовлення державної структури НВМК. Тоді після буріння 60-ти свердловин у 33-ох із них рівень ґрунтових вод був такий, що ділянки були визнані "підтопленими" та "потенційно підтопленими".

Також додається, що рубка лісу під будівництво кладовища піднімить рівень ґрунтових вод, а на місці майбутнього військового кладовища є взагалі заболоченні місця.

Раніше ми писали, що Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” зареєструвала право на безстрокове використання ділянок землі у Київській області, які будуть використані для створення меморіального комплексу. Також ми повідомляли, що Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Згодом стало відомо, що першу чергу кладовища планують ввести в експлуатацію до кінця серпня-початку вересня та розпочати поховання.

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