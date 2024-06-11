Три літні табори для дорослих у Карпатах: з йогою, творчими студіями та з гітарою біля ватри

Більшість з нас у дитинстві їздили у дитячі літні табори, але чи знали ви, що існують такі самі тільки для дорослих з насиченою програмою, піснями біля ватри з гітарою, йогою, настількими іграми та з комфортними умовами.

Зібрали для вас 3 варіанти літніх таборів для дорослих у Карпатах.

Vatra camp

Vatra Camp – табір з дитинства в горах, але для дорослих, із дружніми загонами, квестами, чанами, повільними танцями та затишними посиденьками біля ватри під звуки гітари. Зазвичай вік учасників коливається у діапазоні 18-35, але кожної для зміни по-різному. До цього табору можна їздити як компанією, так і самому, адже організатори обіцяють, що тут ви точно знайдете собі друзів.

Для кожної зміни підбирається нова тематика табору. Цього літа плануються такі тематики: "Козацькі забави", "Івана Купала", "Гуцульське весілля", "Навколо світу", "Привіт, 80-90ті" та Hollywood. У вартість табору входить: 4-разове харчування, гуцульські чани і сауна, проживання у номерах по 2-4 людини, активна програма та конкурси.

Ціни: будні – на 4 дні, 3 ночі – 6500 грн, вихідні – на 3 дні, 2 ночі –5100 грн

Де: Карпати, локація іноді змінюються, детальніше розповідають організатори

Коли: червень – 17-20, 21-23; липень – 1-4, 5-7, 8-11, 12-14, 15-18, 19-21, 22-25, 26-28, 29-1 серпня

Na nebi camp

Na nebi camp – це перший в Україні кемпінг на деревах з атмосферою табору як у дитинстві, але для дорослих. У програмі є походи в гори

без рюкзаків, а на локації є гарячий душ, вбиральня та Wi-Fi посеред гір.

Учасники живуть у підвісних наметах з щільного матеріалу, на якому зручно спати. Також намети ознащені тентом та москітними сітками. На території кемпу є пральна машинка та сушка для одягу, кухня з посудом і холодильником, м'які пуфи, спеціальна кімната для зберігання особистих речей та річка у пішій доступності. Організатори зважають на особливості харчування учасників і мають окремі варінти меню для вегетаріанців. Також кемп має велику колекцію настільких ігор, гітару, зону відпочинку, BBQ-зону, кальян та "гірський" домашній кінотеатр.

У вартість табору входить: проживання на території кемпу в підвісних або наземних наметах, сніданки, обіди та вечері, супровід професійних гідів, подорожі та цікаві івенти, а також спальне приладдя.

Ціни: 3 дні – 3600, 6 днів – 7800, 9 днів – 9800

Де: с. Дубове, Тячівський район, Закарпатська обл.

U-club

U-club – це табір для дорослих, де вони можуть наповнити свій день тими заняттями, до яких лежить серце, або просто насолодитися природою, свіжим повітрям, погуляти по гарному парку неподалік справжнього замку. Сюди можна приїжджати з дітьми, про яких окремо опікуються організатори.

У програмі для дорослих:

співоча студія, відвідувати яку можна навіть, якщо ви не вмієте співати.

творча студія, де учасники створюють речі власними руками.

ретрит студія, де пропонують тілесні практики, йогу, плавання, сауну, дихальні практики, прогулянки по літньому парку навколо замку Шенборнів.

SPA-студія зі своїм басейном та зоною для засмаги з видом на гори.

ігрова студія, де грають в психологічні ігри Cash Flow, Імперія Магів та інші.

дослідницька студія, де можна поближче познайомитися з багатою українською спадщиною, переосмислити її на сучасний лад, не скотившись в шароварщину. Тут розгядають давні українські архетипи та міфологію, шукають їхні відголоски в сучасному високотехнологічному світі, занурються в традиції давніх українських свят, їхній символізм та збагачують сьогодення цікавими традиціями пращурів.

У вартість табору включене проживання у 2,3 та 4-місних номерах на 6 днів, 5 ночей, 3-разове харчування, оздоровлення та SPA, а також програми для дітей.

Ціни: дорослий – 15 тисяч гривень, якщо з дитиною 5 років + 12 тисяч, з дитиною 6-12 років + 13 тисяч, з дитиною 13-17 років +17 тисяч

Де: Закарпатська область, село Карпати, готельний комплекс "Троянда Карпат"

Фото: U-club, Na nebi camp , Vatra Camp