Піца з пюре та страчателою: біля київського Пасажу відкрився заклад "Міністерство піци"

"Міністерство піци" відкрили у центрі Києва, на вулиці Заньковецької. Зараз заклад працює у тестовому режимі.

Про це повідомляє The Village Україна.

Це заклад мережі ресторанів "Ministry of" від Спартака Велішаєва та Євгена Таллера. Як пояснюють у команді, на відміну від попередніх монопроєктів, "Міністерство піци", як і "Міністерство десертів", має більш широке меню та "виходить за межі стритфуду".

Меню піци для закладу розробив Ілля Сьомін (Pie Spot, Spelta). Тут її готують на бізі – тип попереднього бродіння. Окрім піци, доступні також основні страви й сніданки від шефа Дениса Діденко та коктейльна карта від Олександра Родіонова. Серед особливостей інтер'єру – натуральні матеріали, а також темно-зелена барна стійка й убиральня в бордовому кольорі. Працює й літня тераса. Дизайн закладу розробляло бюро Альони Бондар I’m Design.

Ціни: піца "Фіоко" з картопляним пюре, беконом й пармезаном – 345 гривень, піца з печеною куркою та трюфельною пастою – 395 гривень, піца з печеним баклажаном, каперсами та вʼяленими томатами – 345 гривень, паста орзо з філе сібаса та томатним кремом – 420 гривень, тальоліні алла путтанеска зі страчателою – 290 гривень, лимонад зі смородиною й базиліком – 125 гривень.

Де: вул. Заньковецької, 15/4

Графік роботи: 12:00-22:00

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Фото: The Village Україна