Дивіться, як відреставрували стару хату на Львівщині: фото

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Ірина Маймур
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Активісти ініціативи “Спадщина UA” відреставрували стару хату на Львівщині.

Площа споруди складає 37,9 кв.м. Вона розташована в селі Селиська.

“Дуже цікава — житлова та господарська частини — в одній лінії: хатинка — під старим фельцем та глиновалькована, стодола — під черепичкою та мурована з каменю”, — коментують у “Спадщина UA”.

У хаті є коридорчик, кухня, велика кімната та санвузол. Усі внутрішні комунікації — сантехнічні та електричні — проведені.

У кухні та кімнаті є печі, які чудово гріють, та дощата стеля на бальках із написом.

Раніше ми писали, що на Харківщині відреставрували 100-річну хату-мазанку і облаштували там громадський простір.

Фото: “Спадщина UA”

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Опубліковано: 26 червня 2024
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