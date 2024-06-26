Дивіться, як відреставрували стару хату на Львівщині: фото

Активісти ініціативи “Спадщина UA” відреставрували стару хату на Львівщині.

Площа споруди складає 37,9 кв.м. Вона розташована в селі Селиська.

“Дуже цікава — житлова та господарська частини — в одній лінії: хатинка — під старим фельцем та глиновалькована, стодола — під черепичкою та мурована з каменю”, — коментують у “Спадщина UA”.

У хаті є коридорчик, кухня, велика кімната та санвузол. Усі внутрішні комунікації — сантехнічні та електричні — проведені.

У кухні та кімнаті є печі, які чудово гріють, та дощата стеля на бальках із написом.

Раніше ми писали, що на Харківщині відреставрували 100-річну хату-мазанку і облаштували там громадський простір.

Фото: “Спадщина UA”