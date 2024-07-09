Відключення світла у декількох чергах одночасно: в "Укрнерго" пояснили, що це означає

В Україні споживачі електроенергії кожної області поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Про це повідомили в "Укренерго".

Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання.

Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – більше 12 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Раніше ми писали, що з 9 по 24 липня НЕК “Укренерго” не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.