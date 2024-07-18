У Броварах триває реконструкція садочка, на який впав борт ДСНС: який вигляд він зараз має

У Броварах триває реконструкція дитячого садка "Джерельце", який постраждав внаслідок падіння гелікоптера ДСНС у січні 2023 року.

Про це повідомив голова КОВА Руслан Кравченко.

За його словами, садочок, який розрахований на 270 діток, відновлюють коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Приміщення "Джерельця" будуть переплановані, тут змінять систему виходів і входів. Облаштують також окремі зали для музики та фізкультури, сучасне комфортне укриття, обладнають сучасний харчоблок, пральню та медпункт.

На цей час вже демонтовано зруйновану частину споруди, облаштовані всі інженерні мережі, виконані монолітні/бетонні роботи, зроблено покрівлю та встановлені вхідні групи. Також на разі тривають внутрішні опоряджувальні та фасадні роботи.

Наразі будівельники вже взялися до ІІ черги реконструкції. Зокрема, залили монолітну плиту зруйнованої частини та виконують армування випусків.

Нагадаємо, що у січні 2023 року на території садка розбився вертоліт ДСНС із посадовцями МВС на борту. Через вибух і пожежу заклад був сильно пошкоджений та частково зруйнований. Реконструкція садка розпочалася восени 2023 року.

Фото: Руслан Кравченко