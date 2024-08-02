Музей війни проведе роботи з усунення дефектів на Тризубі на щиті "Батьківщини-матері"

Національний музей історії України у Другій світовій війні ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів Тризубі на щиті "Батьківщини-матері".

Зазначається, що Музей війни восени 2023 року звернувся до Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України з проханням здійснити незалежне технологічне обстеження герба з метою дальшого контролю та цілісного моніторингу. Інститутом електрозварювання був здійснений візуально-оптичний, капілярний, вихроструменевий контроль та хімічний аналіз зварних швів металоконструкцій і наданий звіт. За результатами всебічного моніторингу були виявлені незначні локальні недоліки, які не впливають на експлуатацію металоконструкцій в агресивному середовищі.

Проте, Музей ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів і в липні 2024 року уклав договір з Інститутом електрозварювання на надання послуг із випробування виробу.

Раніше ми писали, що Герб до "Батьківщині-Матері" приварили без узгодження з Інститутом електрозварювання імені Патона.

Нагадаємо, що рік тому радянський герб на монументі “Батьківщини-Матері” замінили на тризуб.

Фото: Дмитро Ларін, “Українська правда”