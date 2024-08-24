Поряд з Milk bar на Шота Руставелі відкрився ресторан Su4ka Lubov
Ресторатор Максим Храмов відкрив заклад Su4ka Lubov за адресою Шота Руставелі 16, поряд з Milk bar.
Як описує сам Храмов, Su4ka Lubov – це ресторан, де можна “чемно похуліганити і розкуто усамітнитись”, “зʼїсти цілий сет наркотично смачних панкейків під сет модної діджейки”.
У меню – сніданки, салати, піца доги, коктейлі і десерти. На сніданок подають шакшуку, панкейки з лососем і гуакамоле, шпинатну вівсянку з креветкою, або з хамоном та овочевою сальсою. В основному меню – том ям з креветкою та гливами, крем суп з цукіні, салати, Піца Доги (з креветкою та зі стружкою тунця, з телячими щічками та інші).
Також подають кілька видів устриць, тар тар з лосося, або з яловичини. На десерт – фондан з білого шоколаду, панакота з чорниці та вершковою лавандою.
Максим Храмов – співзасновник кафе “Банка” та “Жовток”, керуючий партнер у мережі Pastateca, співвласник ресторану “Устриця і Бограч”.
Адреса: Шота Руставелі 16
Ціни:
- Панкейк з телячими щічками та сирним кремом – 235 грн,
- Том ям з креветкою та гливами – 295 грн,
- Салат з ростбіфом, артишоком, перцем та страчателою – 345 грн,
- Панкейк з ягодами та фісташковим кремом – 145 грн,
- Піца Дог з креветкою та стружкою з тунця – 220 грн
- Панакота з чорниці та вершковою лавандою – 175 грн.
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Фото: Максим Храмов