Поряд з Milk bar на Шота Руставелі відкрився ресторан Su4ka Lubov

Ресторатор Максим Храмов відкрив заклад Su4ka Lubov за адресою Шота Руставелі 16, поряд з Milk bar .

Як описує сам Храмов, Su4ka Lubov – це ресторан, де можна “чемно похуліганити і розкуто усамітнитись”, “зʼїсти цілий сет наркотично смачних панкейків під сет модної діджейки”.

У меню – сніданки, салати, піца доги, коктейлі і десерти. На сніданок подають шакшуку, панкейки з лососем і гуакамоле, шпинатну вівсянку з креветкою, або з хамоном та овочевою сальсою. В основному меню – том ям з креветкою та гливами, крем суп з цукіні, салати, Піца Доги (з креветкою та зі стружкою тунця, з телячими щічками та інші).

Також подають кілька видів устриць, тар тар з лосося, або з яловичини. На десерт – фондан з білого шоколаду, панакота з чорниці та вершковою лавандою.

Максим Храмов – співзасновник кафе “Банка” та “Жовток”, керуючий партнер у мережі Pastateca, співвласник ресторану “Устриця і Бограч”.

Адреса: Шота Руставелі 16

Ціни:

Панкейк з телячими щічками та сирним кремом – 235 грн,

Том ям з креветкою та гливами – 295 грн,

Салат з ростбіфом, артишоком, перцем та страчателою – 345 грн,

Панкейк з ягодами та фісташковим кремом – 145 грн,

Піца Дог з креветкою та стружкою з тунця – 220 грн

Панакота з чорниці та вершковою лавандою – 175 грн.

Раніше ми писали про нову кав’ярню “Щиро” на Подолі зі сніданками та вином.

Фото: Максим Храмов