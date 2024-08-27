Біля Ботсаду ім. Гришка відкрилася кав'ярня САД: що є у меню
Біля Ботсаду ім. Гришка відкрилася кав'ярня САД із деревʼяними стелажами, зеленими рослинами та м'якими кріслами.
Інтерʼєрну концепцію розробила майстерня balbek bureau, а реалізувала її команда закладу. У меню є тарти, круасани, сендвічі, паніні, салати, боули, матча та інші напої.
Також у закладі перодично проходить гастро заходи.
Де: вул. Бастіонна, 13
Графік роботи: щодня з 07:30 до 21:00
Фото: САД
Опубліковано: 27 серпня 2024
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