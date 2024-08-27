Біля Ботсаду ім. Гришка відкрилася кав'ярня САД: що є у меню

43
Валерія Гуржий
share share

Біля Ботсаду ім. Гришка відкрилася кав'ярня САД із деревʼяними стелажами, зеленими рослинами та м'якими кріслами.

Інтерʼєрну концепцію розробила майстерня balbek bureau, а реалізувала її команда закладу. У меню є тарти, круасани, сендвічі, паніні, салати, боули, матча та інші напої.

Також у закладі перодично проходить гастро заходи.

Де: вул. Бастіонна, 13

Графік роботи: щодня з 07:30 до 21:00

Instagram

Фото: САД

Плануєте відвідати нову кав'ярню?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 серпня 2024
share share
I'm Fine: у Херсоні на фасаді "Сільпо" зобразили інсталяцію українського художника для Burning Man 2024 I'm Fine: у Херсоні на фасаді "Сільпо" зобразили інсталяцію українського художника для Burning Man 2024 Нацбанк встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту Нацбанк встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту Українські розробники створили рятувальну капсулу для захисту від обстрілів, пожеж і землетрусів Українські розробники створили рятувальну капсулу для захисту від обстрілів, пожеж і землетрусів Коли всі світлофори в Києві працюватимуть під час відключень світла — відповідь КМДА Коли всі світлофори в Києві працюватимуть під час відключень світла — відповідь КМДА
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.