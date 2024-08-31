На Burning Man лунає повітряна тривога з українських міст

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Анна Григораш
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На фестивалі Burning Man біля української інсталяції I`m Fine звучить сирена, яка була синхронізована з сигналами повітряної тривоги в різних українських містах.

“Це стало можливим завдяки спеціальній технічній підтримці та співпраці між українськими організаторами Ukrainian Witness та організаторами Burning Man”, – повідомляє Instagram ukrainian_witness.

Організатори зазначають, що сирена продовжуватиме звучати під час фестивалю, синхронізуючись із сигналами повітряної тривоги в Україні щоразу, коли їх буде оголошено у різних містах.

На цьогорічному фестивалі Burning Man у США команда з України презентувала величезну скульптуру I’m Fine, створену зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України.

Автор скульптури – художник Олексій Сай. Над створенням інсталяції працювала команда “Майстерні Чудес” Сільпо.

Інсталяція складається з багатьох предметів, пошкоджених російськими кулями та снарядами.

Серед них – розстріляні знаки "пішохідний перехід" та "обережно, діти!" (один з них було знято біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області), шматок торговельного центру у Херсоні, шматки сонячних панелей та трансформаторів, великі дорожні знаки з назвами населених пунктів: від Великої Криниці до Херсона, Чернігова та Харкова.

Фото: ukraine.ua

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Опубліковано: 31 серпня 2024
Burning man
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