На Burning Man лунає повітряна тривога з українських міст

На фестивалі Burning Man біля української інсталяції I`m Fine звучить сирена, яка була синхронізована з сигналами повітряної тривоги в різних українських містах.

“Це стало можливим завдяки спеціальній технічній підтримці та співпраці між українськими організаторами Ukrainian Witness та організаторами Burning Man”, – повідомляє Instagram ukrainian_witness.

Організатори зазначають, що сирена продовжуватиме звучати під час фестивалю, синхронізуючись із сигналами повітряної тривоги в Україні щоразу, коли їх буде оголошено у різних містах.

На цьогорічному фестивалі Burning Man у США команда з України презентувала величезну скульптуру I’m Fine , створену зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України.

Автор скульптури – художник Олексій Сай. Над створенням інсталяції працювала команда “Майстерні Чудес” Сільпо .

Інсталяція складається з багатьох предметів, пошкоджених російськими кулями та снарядами.

Серед них – розстріляні знаки "пішохідний перехід" та "обережно, діти!" (один з них було знято біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області), шматок торговельного центру у Херсоні, шматки сонячних панелей та трансформаторів, великі дорожні знаки з назвами населених пунктів: від Великої Криниці до Херсона, Чернігова та Харкова.