Дивіться кліп A$AP Rocky на трек Tailor Swif, знятий у Києві

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Валерія Гуржий
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Американський репер A$AP Rocky випустив кліп на трек Tailor Swif, який знімали у Києві ще до повномасштабного вторгнення.

За його словами, пісня названа на честь співачки Тейлор Свіфт, але не має нічого спільного з нею. Вперше трек представили на фестивалі Rolling Loud у Португалії в липні 2022 року, а через кілька днів кліп "злили" в інтернет. Його реліз відбувся 30 серпня 2024 року.

У кліпі є коні, ведмеді, ракети та килими на стінах, а саме відео зняте в одному із київських дворів.

Режисером кліпу стали кліпмейкери Ваня Хейманн і Gal Muggia, які раніше працювали з Дуа Ліпою, Coldplay та Селеною Гомес. Зокрема, над відео працював продакшн Shelter.film, оператором якого став Денис Лущик, який раніше працював з Джамалою.

Фото: asaprocky/Instagram

А ви вже бачити кліп?
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Опубліковано: 02 вересня 2024
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