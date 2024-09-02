Дивіться кліп A$AP Rocky на трек Tailor Swif, знятий у Києві
Американський репер A$AP Rocky випустив кліп на трек Tailor Swif, який знімали у Києві ще до повномасштабного вторгнення.
За його словами, пісня названа на честь співачки Тейлор Свіфт, але не має нічого спільного з нею. Вперше трек представили на фестивалі Rolling Loud у Португалії в липні 2022 року, а через кілька днів кліп "злили" в інтернет. Його реліз відбувся 30 серпня 2024 року.
У кліпі є коні, ведмеді, ракети та килими на стінах, а саме відео зняте в одному із київських дворів.
Режисером кліпу стали кліпмейкери Ваня Хейманн і Gal Muggia, які раніше працювали з Дуа Ліпою, Coldplay та Селеною Гомес. Зокрема, над відео працював продакшн Shelter.film, оператором якого став Денис Лущик, який раніше працював з Джамалою.
Фото: asaprocky/Instagram