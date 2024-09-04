У Празі відкриють український бар-магазин “Наливки зі Львова”.

Про це пише видання “Винегрет”.

Бар розташований за адресою Trojanova 1696/2 поруч із площею Палацького (Palackého náměstí). Два місяці заклад працював у тестовому режимі. 7 вересня відбудеться його офіційне відкриття.

У барі пропонують понад 30 наливок, лікерів і міцного алкоголю від бренду “Наливки зі Львова”, а також коктейлі на їхній основі. Асортимент смаків різноманітний – від вишні, чорної смородини та груші до малини, журавлини та інших.

Окрім напоїв, відвідувачі можуть обрати з меню кілька видів закусок: від традиційних ковбас та сирів до смачних бутербродів із оселедцем та цибулею, шпротами і смальцем.

Бренд “Наливки зі Львова” був заснований у 1997 році, коли його творець Тарас Колодій приготував свою першу наливку. Перший магазин відкрився у Львові у 2014 році. Сьогодні мережа налічує 13 магазинів-кафе в центральних районах Одеси, Чернігова, Буковеля, Борисполя, Миколаєва, Житомира, Вінниці, Кременчука, Миронівки, Хмельницького, Херсона та Кракова.

Раніше ми писали, що у Празі запрацював другий ресторан української франшизи "Най".