Три проєкти українських студій потрапили у лонглист найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2024.

Львівська “Цукерня” претендує на перемогу в номінації Restaurant and bar interior з редизайном від студії Yod Group. Фахівці студії кардинально змінили інтер'єр, зберігши ДНК старого приміщення, і використали незвичні матеріали, зокрема біогіпс з яєчної шкаралупи.

У номінації Health and well-being interior представлена київська йога-студія “Стан” з мінімалістичним інтер'єром від Dubrovska Studio. Основна концепція простору полягала у повторному використанні наявних елементів та місцевих ресурсів.

Також у цій категорії змагається родинний дім “Дача” для сімей важкохворих дітей, розроблений Makhno Studio. Його інтер’єр простий і функціональний: затишна кімната для зустрічей та яскравий офіс оформлені в домінуючій палітрі білого та теракотового кольорів з сонячно-жовтими акцентами в дитячих зонах.

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Dezeen Awards — престижна премія у сфері архітектури й дизайну, що відзначає найкращі проєкти з 2017 року.

Фото: Євгеній Авраменко; Makhno Studio