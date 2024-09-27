Українські вина Shabo та Big Wines здобули шість нагород на міжнародному конкурсі Berliner Wine Trophy 2024.

Про це повідомляють на сайті премії.

Berliner Wine Trophy 2024 вважається одним із найвідоміших у світі та проводиться під егідою Міжнародної організації винограду та вина (OIV) та Міжнародного союзу енологів (UIOE).

Серед нагороджених 2024 року українських вин:

SHABO Limited Edition Muscat Ottonel 2021 (біле напівсолодке) — золото.

SHABO Reserve Chardonnay 2022 (біле сухе) — золото.

SHABO Grande Reserve Cabernet 2020 (червоне сухе) — золото.

SHABO Limited Edition Rkatsiteli — Chardonnay by Kakhetian technology 2021 (біле сухе) — золото.

SHABO Ice Wine (червоне солодке) — срібло.

Big Wines Big Art (біле сухе) від групи компаній Vinos de La Luz — золото.

Конкурс Berliner Wine Trophy є одним із найбільших у світі та вже понад 20 років збирає провідних винних критиків, сомельє та виноробів для оцінки найкращих вин планети.

Раніше ми писали, що відомі міжнародні експерти обрали список 24 найкращих вин України.

До того ж українські вина здобули 57 нагород на найпрестижнішому винному конкурсі світу Decanter World Wine Awards.

Фото: ain.uа