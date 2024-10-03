“Укрзалізниця” запустила новий модернізований інклюзивний потяг: як він виглядає

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” запустила новий модернізований інклюзивний потяг.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Йдеться про потяг моделі ЕПЛ2Т, відомий під назвою “борсук”.

Це вже третій потяг цього типу, оновлений цьогоріч на Київському електровагоноремонтному заводі, і 31-й електропоїзд, модернізований від початку повномасштабної війни.

Новий “борсук” оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями та спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Також у вагоні встановлено навігацію шрифтом Брайля, кріплення для велосипедів і порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Найближчими тижнями поїзд почне курсувати на маршруті Dnipro City Express, з'єднуючи Дніпро з його передмістями.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 03 жовтня 2024
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