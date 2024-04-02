“Укрзалізниця” запустила ще два модернізованих потяги на Одещині та Полтавщині

Ще два модернізованих електропоїзди вийшли на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

У березні 2024 року на потужностях Укрзалізниці модернізували ЕР-9Е № 656 та ЕПЛ-9Т № 008.

Вони оснащені пандусами та всіма зручностями для людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, місцями для велосипедів і портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Зазначається, що ЕР-9E № 656 вже обслуговує приміські маршрути на Одещині, а ЕПЛ-9Т № 008 возитиме пасажирів у приміському русі на Полтавщині.

Загалом за три місяці 2024 року на потужностях УЗ уже модернізували три електропоїзди.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» планує об’єднати квиток для міської електрички та комунального транспорту.

Фото: УЗ