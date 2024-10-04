Як у Львові відновлюють будинки після обстрілу у вересні: фото

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Валерія Гуржий
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У Львові відновили вже 12 будинків, які були пошкоджені внаслідок російського обстрілу 4 вересня.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Роботи щодо відновлення інших будинків тривають. Окрім того, 53 сім’ї отримують компенсацію за оренду житла, а 102 сім’ї отримали виплати за пошкоджені вікна, двері та затоплення. Також відомо, що благодійна організація GEM вже встановила 119 вікон, ще 254 — в роботі.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки загинуло 8 львів'ян, були й поранені. У лікарні досі залишаються 4 постраждалих: двоє у стані середньої важкості, ще двоє поки у важкому. Також осійські ракети пошкодили 189 будинків у двох районах міста, серед яких 19 — пам’ятки архітектури.

Фото: Андрій Садовий

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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