Як у Львові відновлюють будинки після обстрілу у вересні: фото

У Львові відновили вже 12 будинків, які були пошкоджені внаслідок російського обстрілу 4 вересня.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Роботи щодо відновлення інших будинків тривають. Окрім того, 53 сім’ї отримують компенсацію за оренду житла, а 102 сім’ї отримали виплати за пошкоджені вікна, двері та затоплення. Також відомо, що благодійна організація GEM вже встановила 119 вікон, ще 254 — в роботі.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки загинуло 8 львів'ян, були й поранені. У лікарні досі залишаються 4 постраждалих: двоє у стані середньої важкості, ще двоє поки у важкому. Також осійські ракети пошкодили 189 будинків у двох районах міста, серед яких 19 — пам’ятки архітектури.

Фото: Андрій Садовий