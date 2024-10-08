У Метрополітен-музеї в Нью-Йорку запрацював аудіогід українською мовою

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Це 89-й аудіогід, який працює у 47 країнах.

Зеленська підкреслила, що запуск аудіогіда українською має значення не тільки для України, але й для світової культури.

Також вона згадала про українських художників Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського та Іллю Рєпіна, чиї роботи, які раніше вважалися російськими, тепер мають правильну історичну ідентифікацію.

“Метрополітен-музей, провідний музей мистецтва у США, уже давно змінив підписи під творами художників згідно з історичною справедливістю. Мала нагоду переконатися в цьому особисто, відвідавши Мет торік", – зауважила дружина президента.

Фото: The Metropolitan Museum of Art