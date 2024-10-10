На ВДНГ цієї зими відкриється глемпінг “Намети”: що там буде

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Ірина Маймур
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У лісовій зоні ВДНГ цієї зими відкриється глемпінг “Намети”.

Він буде розташований поблизу колишньої Колиби.

Простір складатиметься з семи модулів – наметів або глемпів – для двох і більше осіб.

Кожен із них побудований із дерева, металу та скла, без використання шкідливих речовин. Усередині є вітальня, спальня, зона відпочинку, ванна кімната та санвузол. Глемпи утеплять мінватою, а також оснастять тепловими насосами та підігрівом підлоги.

Серед активностей у глемпінгу буде зона для відпочинку з гамаками та гойдалками, а також сауни та чани просто неба. Також мешканцям буде доступна вся інфраструктура ВДНГ з розважальними локаціями й фудкортами.

Під час будівництва глемпінгу жодне дерево не постраждало, натомість висадили понад 800 кущів та дерев, серед яких граби, бірючина, червоний дерен та горобина. У майбутньому додадуться бересклети, кизильники та інші декоративні рослини.

Територія перебуватиме під цілодобовою охороною, а також буде обладнана усім необхідним сервісом: на локації працюватимуть адміністратори, прибиральниці та технічний персонал.

Забронювати відпочинок у глемпінгу можна буде на сайті ВДНГ або на сайті проєкту.

Фото: ВДНГ; Євген Мушкін

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Опубліковано: 10 жовтня 2024
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