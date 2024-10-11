У Unit.City встановили скульптуру "Мислитель": що вона означає та скільки експонуватиметься

31
Валерія Гуржий
share share

У технопарку Unit.City встановили першу монументальну скульптура молодої української мисткині Ліни Кондес під назвою "Мислитель".

Про це повідомляє Art Ukraine Gallery.

Скульптура стала символов роздумів безлічі людей над сутністю життя, його плинністю, карколомними викликам та майбутнім, виклики якого неможливо прогнозувати. Переосмислюючи сенси роденівської скульптури, Ліна Кондес вводить концептуальну структуру "Мислитель" у власну художню практику, що символізує філософію та новітнє знання філософії Всесвіту.

Тираж скульптури в такому розмірі складає всього три одиниці. Друга з них незабаром буде встановлена в приватній резиденції в Бостоні, США. Також раніше скульптура була представлена в Музеї сучасного мистецтва в Сан-Франциско та Маямі та нині встановлена в скульптурному парку Дэвіда Е. Шоу в Портлендському музеї.

Побачити роботу можна у Unit.City до 1 березня 2025 року.

Ліна Кондес родом з Черкас та останні 12 років мешкає в США. Вона відома у світі скульпторка, а її роботи посіли чільне місце серед знакових колекціях й бажані репутаційні арт-обʼєкти на світових арт-ярмарках.

Фото: Art Ukraine Gallery

Плануєте подивитися на скульптуру у Unit.City?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 жовтня 2024
share share
Uklon створив словник жестової мови для спілкування з водіями з порушеннями слуху Uklon створив словник жестової мови для спілкування з водіями з порушеннями слуху Мозаїки Алли Горської та інших українських митців "оживили" на фестивалі у Берліні Мозаїки Алли Горської та інших українських митців "оживили" на фестивалі у Берліні Озеро Синє на Виноградарі розчистили із багатотисячними збитками Озеро Синє на Виноградарі розчистили із багатотисячними збитками У Львові створюють реєстр витких рослин для їхнього збереження: як долучитися У Львові створюють реєстр витких рослин для їхнього збереження: як долучитися
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.