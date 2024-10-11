У Unit.City встановили скульптуру "Мислитель": що вона означає та скільки експонуватиметься

У технопарку Unit.City встановили першу монументальну скульптура молодої української мисткині Ліни Кондес під назвою "Мислитель".

Про це повідомляє Art Ukraine Gallery.

Скульптура стала символов роздумів безлічі людей над сутністю життя, його плинністю, карколомними викликам та майбутнім, виклики якого неможливо прогнозувати. Переосмислюючи сенси роденівської скульптури, Ліна Кондес вводить концептуальну структуру "Мислитель" у власну художню практику, що символізує філософію та новітнє знання філософії Всесвіту.

Тираж скульптури в такому розмірі складає всього три одиниці. Друга з них незабаром буде встановлена в приватній резиденції в Бостоні, США. Також раніше скульптура була представлена в Музеї сучасного мистецтва в Сан-Франциско та Маямі та нині встановлена в скульптурному парку Дэвіда Е. Шоу в Портлендському музеї.

Побачити роботу можна у Unit.City до 1 березня 2025 року.

Ліна Кондес родом з Черкас та останні 12 років мешкає в США. Вона відома у світі скульпторка, а її роботи посіли чільне місце серед знакових колекціях й бажані репутаційні арт-обʼєкти на світових арт-ярмарках.

Фото: Art Ukraine Gallery