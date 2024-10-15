Для подорожей Львівщиною створили мобільний застосунок із пам'ятками: що ще у ньому є

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Валерія Гуржий
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У Львові створили новий мобільний застосунок "Львівщина.Унікальний спадок" для подорожей регіоном, у якому зібрано понад 450 об'єктів історико-архітектурних пам'яток, а також 20 туристичних шляхів області.

Про це повідомили у Львівському історичному музеї.

Проєкт реалізувала ГО "Успішна Львівщина" за підтримки Українського культурного фонду. Його головною метою є збереження та популяризація культурної спадщини Львівщини, яка нараховує близько 8500 пам'яток.

Застосунок двомовний, тож скористатися ним можуть і туристи з інших країн. Він працює на усіх пристроях Android та IOS. Після завантаження застосунку на мобільний телефон, 95% його вмісту доступно без інтернету (пам'ятки, музеї, шляхи і міста, пленер-улюблене, мапа).

Натиснувши на об'єкт ви отримуєте інформацію про це місце – коротку історичну довідку, розташування, контакти, години роботи. А також відображаються об'єкти розташовані поруч з можливістю переходу на їхні картки.

Планувати свою подорож можна за допомогою вкладки "Пленер-улюблене". Для цього потрібно відібрати цікаві вам об'єкти у цей нотатник і прокласти маршрут. Окрім цього, у застосунку "Львівщина.Унікальний спадок" є модулі – погода і конвертер валют.

Завантажити додаток можна за посиланнями: iOS, Android.

Раніше ми писали, що цьогоріч у Львівській області з’являться три нові туристичні маршрути.

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Опубліковано: 15 жовтня 2024
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