Де знайти вінтажні прикраси в Києві: магазини та інтернет-крамниці

Вінтажні прикраси — це не лише спосіб додати оригінальності до стилю, а й можливість відчути зв’язок із минулим.

У Києві є декілька місць, де можна знайти унікальні вінтажні прикраси різних епох — від ар-деко до ретро 1980-х, що допоможуть створити особливий образ.

Якщо ви шукаєте унікальні вінтажні прикраси, обов’язково відвідайте блошині ринки Києва. Тут серед безлічі цікавих речей можна натрапити на справжні скарби, приховані у найменшій крамничці або на задньому ряду ринку.

Також поціновувачам ексклюзиву варто звернути увагу на онлайн-платформи. Instagram та Facebook стали популярними майданчиками для пошуку рідкісних прикрас.

Ми підготували добірку саме таких місць.

“Лавка Сороки”

“Лавка Сороки” з 2013 року радує українських модниць вишуканими прикрасами з усього світу, пропонуючи широкий асортимент виробів, які доповнять будь-який образ.

Магазин має три основні напрями: європейські та радянські золоті, срібні та біжутерні прикраси, яскрава американська біжутерія Soroka Store, а також чоловічі аксесуари Cufflinsky.

Окрім цього, “Лавка Сороки” веде блог, де ділиться знаннями про натуральні камені та стилі, стилістичні напрямки, історії ювелірних виробників та як вибирати, зберігати і носити прикраси.

Також власниці створили Музей Сороки із колекцією радянських прикрас.

Ціни: срібна каблучка з білим агатом — 3854 грн, срібний антикварний медальйон у формі серця — 4059 грн, срібне позолочене кольє з масивним декором і перлинами — 7749 грн

Де купити: на сайті

Vybrane

Vybrane спеціалізується на вінтажних прикрасах, одязі та аксесуарах 1970–1990-х років, переважно з Парижа та Ніцци.

Серед їхніх прикрас ви знайдете елегантні французькі біжутерні вироби — кліпси, брошки, браслети, ланцюжки та підвіски від високих брендів і локальних мануфактур. Ці речі додають образу вишуканості та стилю, а також підкреслюють індивідуальність власників.

Ціни: варто уточнювати в інстаграмі

Де купити: Instagram

Buzkovo

Цей онлайн-бутік вже понад 5 років надихає клієнтів на самовираження через вінтажні прикраси. Він спеціалізується на виробах, що допомагають власникам виражати свою унікальність. Це вінтажні браслети, брошки, каблучки, кліпси, кольє, кулони тощо.

Місія Buzkovo — показати, що краса — у неповторності.

“Наша місія – бути провідником у світі вінтажу та допомогти клієнтам знайти щось, що робить їх по-справжньому особливими”, — говорять засновники бутіка.

Ціни: вінтажний браслет Mystique від Sarah Coventry — 1500 грн, вінтажна брошка квітка з емаллю — 750 грн

Де купити: на сайті

Elena Michel Vintage

Магазин Олени Міхель пропонує вироби, які переносять нас у 1950–60-ті роки, період “золотого віку” костюмних прикрас (costume jewelry).

У його асортименті — прикраси відомих брендів, таких як Trifari, Coro та Monet. Це вінтажні брошки, кольє, кліпси, браслети відомих брендів. Усі вони з маркуванням, що підтверджують їхнє походження.

Прикраси Elena Michel Vintage не тільки підкреслюють стиль, а і сприяють усвідомленому споживанню, зберігаючи красу минулих епох у сучасності.

Ціни: вінтажні сріблясті кліпси Monet — 1968 грн, вінтажні кліпси KARU з блакитними кристалами 1950-х — 4920 грн

Де купити: на сайті

Poetry in objects

Poetry in objects спеціалізується на пошуку унікальних вінтажних прикрас з аукціонів Нью-Йорка, антикварних виставок Мілана та приватних колекцій Лондона. Тут пропонують клієнтам елегантні і рідкісні брошки, кольє та інші прикраси, які можна придбати або приміряти в київському шоурумі на Бульварно-Кудрявській.

Poetry in objects також відомий за межами України й активно бере участь у міжнародних вінтажних заходах, таких як Le Summer Market у Парижі, де представляють свої скарби для поціновувачів вінтажу.

Ціни: варто уточнювати в шоурумі або інстаграмі

Де купити: в Instagram ; в шоурумі (вул. Бульварно-Кудрявська, 29Е)

KIRA VINTAGE

Це один із найпопулярніших інстаграм-магазинів вінтажних речей, брошки з якого, до прикладу, носить перша леді України Олена Зеленська. Його відкрила колекціонерка та організаторка маркету Brocante Катерина Вейпан.

Окрім цього, вони з чоловіком організовують броканти, pop-up store, лекції, вебінари, прямі ефіри і допомагають створювати вінтажні проєкти з нуля.

Ціни: вінтажні кліпси YSL з відомої серії бренду, створеної Робером Гюссенсом, — 750 €; вінтажне кольє Celine 1980-х років — 750 €

Де купити: Instagram ; на сайті

Nº1 VINTAGE

Ще одна інстаграм-крамниця, в прикрасах з якої можна побачити Олену Зеленську. Зокрема на одному з самітів перша леді доповнила образ рідкісною брошкою у формі бутона квітки від Lanvin. Виріб прикрашений намистиною зі скляної пасти в улюбленому відтінку Jeanne-Marie Lanvin — “bleu nuit”. Її виготовили майстри Henkel & Groosse у Пфорцхаймі у 70-х роках минулого століття.

Загалом у Nº1 VINTAGE можна відшукати вінтажні прикраси Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, CHANEL, Christian Lacroix, Celine тощо.

Ціни: вінтажні кліпси Christian Lacroix — 440 €

Де купити: Instagram

SeaGreen Collection

SeaGreen Collection створений для тих, хто шукає особливі прикраси з історією, особливо — брошках. Магазин пропонує прикраси різних дизайнерів і в різних стилях — від вишуканих до екстравагантних.

SeaGreen Collection приділяє особливу увагу точному опису стану своїх вінтажних прикрас. У їхній оцінці враховується наявність зносу, пошкоджень та інших ознак старіння, які класифікуються від відмінного стану, близького до нового, до задовільного, що свідчить про помітні сліди часу.

Ціни: вінтажна чеська брошка з гранатовим кристалом — 270 грн, вінтажні кліпси мультіколор DeLizza & Elster (Juliana) — 250 грн

Де купити: на сайті

SAYYA Estetica

SAYYA Estetica пропонує ретельно відібрані вінтажні прикраси з усього світу, від відомих брендів та рідкісних дизайнерів.

Всі прикраси можна роздивитися в просторі SAYYA Estetica на Крутому узвозі в Києві, який працює по буднях з 11:00 до 18:00. Це місце, де кожен знайде прикрасу, що поєднує історію з вишуканим стилем.

Ціни: металеве намисто Paco Rabanne — 160€, кліпси Dior — 160€

Де купити: Instagram ; шоурум (Крутий узвіз, 6/2)

Char Vintage

Це інстаграм-крамничка, де продають вінтажні прикраси, взуття та одяг.

Особливо часто в магазині можна зустріти кліпси із французьких блошиних ринків, а також мультифункціональні вироби. Їх можна носити і як прикраси, і як пояс чи навіть головний убір.

Ціни: вінтажні кліпси з вінтажного французького ринку — 500 грн, вінтажний браслет з Нідерландів — 400 грн

Де купити: Instagram

Що таке вінтажні прикраси

Вінтажні прикраси — це не просто модний аксесуар, а частина історії та культури, що додає кожному виробу особливу цінність.

Вінтажною вважається біжутерія, створена в минулі десятиліття, від 20 до 100 років тому. Її унікальний дизайн відображає дух різних епох — від ар-деко до ретро, а якісні матеріали забезпечують довговічність.

Особливо популярною є вінтажна біжутерія з кабошонами та вставками з різних сплавів, яка часто зустрічається в колекціях відомих дизайнерів 20-го століття. Випуск таких прикрас був обмежений, тому вони стають справжнім скарбом для колекціонерів і любителів ексклюзивних речей.

Вінтажні вироби не лише підкреслюють ваш стиль і індивідуальність, але й можуть стати вигідною інвестицією — з часом їхня вартість лише зростає.

Як вибрати вінтажну біжутерію

Обирайте вінтажну біжутерію з увагою до деталей. Перш ніж придбати кліпси або браслет, варто навчитися відрізняти справжній вінтаж від сучасних підробок. Зверніть увагу на вагу аксесуара: занадто легка брошка може бути ознакою підробки. Оригінальні вінтажні прикраси часто мають тавро або інші позначки, які підтверджують їхню приналежність до колекції чи бренду.

Обираючи вінтажні сережки та кліпси, придивляйтеся до вставок з камінням та дизайнерських елементів. До того ж кліпси можна розшукати за каталогами. Там ви ще й дізнаєтеся про тренди минулих епох.

Вінтажні прикраси — це символ елегантності та стилю, що дає нам змогу доторкнутися до минулого. Унікальні вироби, створені десятиліття тому, поєднують в собі красу і дизайнерську цінність.

У столиці є безліч місць, де можна купити вінтажні прикраси. Найпопулярніші локації — це спеціалізовані магазини, антикварні крамниці та блошині ринки в Києві, де можна купити вінтажні прикраси. Однак їх треба вміти вибирати. Інтернет-крамниці, які спеціалізуються на вінтажних виробах та мають гарну репутацію, пропонують широкий асортимент вінтажних прикрас у відмінному стані.

Фото: соцмережі магазинів