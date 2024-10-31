Куди віднести старі радянські книжки у Києві і долучитися до благодійності

Тенденція позбавлятися старих/російських книжок набирає обертів. У багатьох українських містах вже тривалий час відкриті тематичні пункти збору. Також у Києві є чимало місць, куди можна віднести непотрібні речі – одяг, стару техніку. А ще існують комісіонки і барахолки, куди можна передати , або придбати речі, які були у використанні.

Якщо у вас на поличках зібралося чимало стареньких фоліантів, або ж ви хочете утилізувати книги країни-агресорки, — зібрали 7 місць, де це можна організувати у Києві.

Благодійний фонд "Гуркіт" та мережа VcentriHub

Ці організації проводять благодійну акцію зі збору російських та застарілих книжок . Старенькі книги тут планують продати та передати отримати кошти на потреби одного з підрозділів протиповітряної оборони. Російську ж книгу тут відправляють на переробку.

Приймають книги: старі/радянські/російські

Адреса пункту збору:

Шевченківський район — вул. Володимирська, 51 Б;

Голосіїв — вул. Велика Китаївська, 83;

Оболонь — просп. Оболонський, 22 А.

Графік роботи: 10:00-18:00.

Книгарня "Сяйво книги"

Якщо у вашій домашній бібліотеці вже немає місця для певних книжок, їх з радістю приймуть у книгарні "Сяйво книги" . Періодично старенькі книжки тут продають, а увесь прибуток від продажу направляють на підтримку військовослужбовців, або долучать ці гроші до інших зборів.

Також за принесені книжки можна отримати 10% знижку на покупку новеньких книжок у книгарні.

Приймають книги: старі

Адреса пункту збору: Велика Васильківська, 6, Київ.

Графік роботи: 9:00-21:00

Книгарня "Сенс на Хрещатику"

Спільно з ГО "Україна без сміття" книгарня запустила збір російських книжок на переробку. На пункт збору можна приносити не лише книжки, а й журнали, каталоги, брошури російською. Зібрану макулатуру передаватимуть на переробку картонно-паперовому комбінату. А всі отримані кошти будуть спрямовані на для мобільної станції ППО Mechatronics для 101 бригади ППО.

Як зазначили організатори акції, вони переконані, "що російськомовній літературі не місце на книжкових полицях українців. Позбувайтесь непотрібної макулатури та звільняйте простір для нових текстів і сенсів".

Приймають книги: російські

Адреса пункту збору: Хрещатик, 34 (перший поверх); станція "Україна без сміття" за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 25/4

Благодійний магазин "Ласка"

Тут можна залишатися як непотрібний одяг, взуття, сумки, аксесуари, вінілові платівки, так і книги. Цей магазин працює у Києві майже 10 років. Тут можна придбати вживаний вінтаж і класні брендові речі, а також віддати власні.

Зараз в Києві працюють два магазини “Ласка”, куди можна віднести речі, і контейнери з їх збору в торговельних центрах. Книжки тут приймають охайні, без видимих дефектів.

Приймають книги: старі

Адреса пункту збору: вул. Липинського, 3; вул. Малопідвальна, 15

Графік роботи: 9:00-18:00

Благодійний проєкт "Светр"

Спочатку проєкт існував виключно онлайн. Речі ініціаторки проєкту сортували у власному домі та продавали через Інстаграм.

Зараз проєкт вийшов на офлайн платформу. Тож тепер ви можете віднести сюди як одяг, так і старі непотрібні книги, яким тут завжди раді. Прибуток з продажу власниці спрямовують на закупівлю ліків дорослим онкохворим. Речі, які не змогли продати, передають малозабезпеченим сім’ям.

Приймають книги: старі/ радянські

Адреса пункту збору: вул. Шовковична, 39/1

Графік роботи: 10:00-17:00

Фундація Дарини Жолдак

Ця благодійна організація підтримує дитячі бібліотеки у віддалених районах країни. Тож ви можете принести до фундації ті дитячі книжки, які вже давно вам не потрібні та які можуть отримати друге життя завдяки цій благодійній ініціативі.

Фундація на постійній основі проводить челендж "100 000 нових книжок дітям". Дитячі книжки попрямують до невеликих бібліотек, а книжки для дорослих – на буккросинг.

Приймають книги: дитячі/ дорослі, вживані

Адреса пункту збору: просп. Перемоги, 35 (Музей метрополітену); вул. Освіти, 14-А

Графік роботи: 10:00-17:00

Точки буккросингу

На даний момент місця для буккросингу стають дедалі популярнішими. Їхня особливість полягає в тому, що ви можете вибрати одну з книг і покласти свою замість неї безкоштовно.

Сьогодні такі місця можна знайти у Київській обласній бібліотеці, науковій бібліотеці НаУКМА, на території парку Шевченка і навіть у київському метро .

Приймають книги: старі/на обмін