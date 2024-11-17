Топ-12 українських брендів зимового взуття

З настанням холодів вибір якісного зимового взуття стає актуальним для кожного. Українські виробники пропонують широкий асортимент теплих та стильних моделей, які задовольнять найвибагливіші смаки. Зібрали 12 вітчизняних брендів, що спеціалізуються на виготовленні зимового взуття для чоловіків та жінок.

Kachorovska

Kachorovska — український бренд взуття з понад 60-річною історією, створений родиною шевців у третьому поколінні. На холодну пору він пропонує великий вибір зимового взуття, зокрема черевики на грубій підошві зі шнурівкою та дутики.

Для більш теплої погоди й під термошкарпетку в бренда є вишукані чоботи й ковбойки.

Ціни: RIRI черевики темно-коричневі на байці — 8900 грн, шкіряні черевики-дутики Iris чорні — 4200 грн

Де купити: на сайті ; у магазинах (Київ, вул. Велика Васильківська, 14; вул. Боричів Тік, 35А; Одеса, вул. Буніна, 19)

LEONCHENKO

LEONCHENKO — це сімейний бренд із Києва з понад 25-річним досвідом у пошитті взуття та аксесуарів зі шкіри. Засновники бренду, подружжя майстрів, працюють разом із дітьми.

Кожна пара взуття виготовляється вручну з урахуванням особливостей стопи клієнта. На зиму тут пропонують шкіряні чоботи-ковзани crazy horse, що витримують тривалі прогулянки засніженими вулицями і сльоту, а також челсі, дербі та броги стриманих кольорів.

Також для взуття бренда, залежно від пари, можна обрати підклад — шкіряний, байковий, вовняний або хутряний.

Ціни: шкіряні чоботи-ковзани crazy horse кольору хакі — 4400 грн, чорні шкіряні жіночі челсі на байці — 4400 грн

Де купити: на сайті

Ikos Shoes

Ikos Shoes створюють взуття всією родиною вже понад 20 років. Починали з маленької майстерні, яка згодом перетворилася на велике комп’ютеризоване виробництво взуття. І все завдяки сімейному підходу. Сімейність навіть у назві бренду, адже це перші літери імен засновників.

Наші фаворити на холодну пору — високі чоботи з колекції, присвяченої рідному місту “Взуття у Луцьку”. Кожна пара з неї натхненна особливими місцями Луцьку, які дизайнери бренду досліджували під новим кутом. Є можливість обрати для пари утеплення: шкіряна підкладка або шерстяна байка.

Якщо чоботи вам не до душі, зверність увагу на ковбойки та утеплені черевики і кросівки.

Ціни: високі чорні чоботи зі шкіри абразівато — 5600 грн, челсі з гумками кольору гіркого шоколаду — 3900 грн

Де купити: на сайті

Estro

Уже понад 10 років український виробник ESTRO радує новими колекціями взуття, сумок і аксесуарів кожного сезону. Сьогодні магазини марки працюють у 11 містах України, серед яких Київ, Львів, Харків, Дніпро, Вінниця, Житомир, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці та Одеса.

На зиму бренд пропонує різноманіття моделей — від високих лоферів, утеплених хутром, до чобіт і челсі.

Ціни: чорні шкіряні челсі, утеплені штучним хутром, — 6499 грн, шкіряні черевики молочного кольору на шнурівці, утеплені штучним хутром, — 5600 грн

Де купити: на сайті; у магазинах (Київ, вул. Антоновича, 176; Київ, Дніпровська набережна, 12; Київ, проспект Оболонський, 1Б; Київ, вул. Берковецька, 6Д; Київ, проспект Степана Бандери, 36; Київ, Кільцева дорога, 1; Київ, проспект Правди, 47; Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В, а також у магазинах в 10 містах України)

Coosh

Український бренд COOSH, заснований тернопільською інфлюенсеркою Аліною Френдій, створює колекції, які допомагають легко сформувати сезонний базовий гардероб. В асортименті марки є все необхідне, зокрема й зимове взуття.

Серед зимових позицій бренда — чоботи-труби різних кольорів і черевики з натуральної овчини.

Ціни: темно-сірі черевики з натуральної овчини — 4200 грн, шкіряні чоботи-труби на хутрі молочного кольору — 5100 грн

Де купити: на сайті; у магазинах (Київ, вул. Саксаганського, 22; Львів, вул. Лесі Українки, 28; Одеса, вул. Європейська, 26; Тернопіль, вул. Текстильна, 28ч (ТЦ "Подоляни"), вул. Олени Кульчицької, 3)

Mida

Mida — український виробник взуття з 27-річною історією, що поєднує сучасні технології виробництва та ретельний контроль якості. Фабрика в прифронтовому Запоріжжі працює за принципом повного виробничого циклу, що дає змогу створювати практичне та зручне взуття для будь-якого сезону. Одна з головних переваг бренду — демократичні ціни й регулярні акційні пропозиції.

В асортименті зимового взуття від Mida — безліч варіантів челсі, черевиків та чобіт із різноманітними утеплювачами.

Ціни: біло-чорні жіночі черевики на вовні — 1490 грн, чорні високі чоботи на вовні — 2463 грн

Де купити: на сайті ; у магазинах (Дніпро, пл. Старомостова 1, Пр. Яворницького 119; смт. Слобожанське вул. Нижньодніпровська 17, Житомир, вул Київська 8, Київ, вул. Архітектора Вербицького 1, ТРЦ NEW WAY, Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, 85, Миколаїв, вул. Шевченка 61, Рівне, вул. Соборна 156, Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42)

OMG Brand

OMG Brand — це український виробник взуття та одягу, який будує довготривалі стосунки з клієнтами, перетворюючи їх на постійних друзів бренда.

Серед зимових моделей OMG є чоботи-труби, черевики на шнурівці та ботильйони на підборах. Пари утеплені байкою або хутром.

Ціни: коричневі чоботи-труби OMG JOCKEY CARAMEL на хутрі — 5890 грн, чорні ботильйони OMG PARIS SKIN на хутрі — 4590 грн

Де купити: на сайті ; шоурум SUKNЯ (Київ, вул. Богдана Хмельницького 27, квартира 18)

SIENA

SIENA — український бренд жіночого взуття, заснований у 2020 році. Бренд створює капсульні колекції з можливістю відшиву в будь-якому кольорі. Його взуття поєднує стиль, тренди та базовий крій, виготовляється вручну з натуральних матеріалів і проходить ретельний контроль якості.

На зимову пору бренд пропонує жокейські чоботи, чоботи-труби з гострим мисом, високі чоботи на шнурівці й масивній підошві, ковбойки, хайкери, черевики й ботильйони. Для кожної з пар можна обрати утеплювач.

Ціни: шкіряні чорні чоботи-труби з гострим мисом, утеплені байкою, — 6750 грн, високі чоботи на шнурівці й масивній підошві, утеплені хутром, — 6750 грн

Де купити: на сайті ; шоурум NÓDO × SIENA (Київ, вул. Володимирська, 10)

Enemy.studio

Український бренд Enemy.studio пропонує взуття під пошив. У зимовій колекції представлені черевики на шнурівці або на масивній підошві, а також челсі. До них можна обрати підклад — байка, фліс, набивне хутро та натуральна овчина.

Серед наших беззаперечних фаворитів: шкіряні байкерські челсі на масивній підошві з еластичними вставками з обох боків і оздобленими ремінцями з металевими пряжками.

Ціни: чорні шкіряні байкерські челсі на масивній підошві — від 3890 грн залежно від підкладу, короткі замшеві челсі в шоколадному кольорі — від 3890 грн залежно від підкладу

Де купити: в Instagram

HODA.concept

HODA.concept — український виробник, що популяризує зручне широке взуття, яке покращує поставу, зменшує біль у ногах і спині та запобігає травмам.

На зиму бренд пропонує чоботи на хутрі MOONS, моделі на шнурівці на хутрі ROOT, ботильйони на байці BIJOU, чоботи на байці CHELSEA тощо.

Ціни: чоботи на хутрі MOONS чорного кольору — 4790 грн, чоботи на хутрі ROOT кольору тауп — 4790 грн

Де купити: на сайті

KASANDRA

KASANDRA — бренд, що представляє львівську фабрику взуття та з 2006 року створює моделі, які поєднують якість, стиль і комфорт. Серед зимових моделей виробника є челсі, черевики на шнурівці, кросівки на хутрі та високі чоботи-челсі.

Ціни: кросівки зимові кольорові з натурального спилку-замші та хутра — 3300 грн, челсі зимові коричневі з натуральної шкіри — 3300 грн

Де купити: на сайті ; в магазині (Львів, вул. Володимира Винниченка, 8)

OleksA

Цей львівський виробник створює взуття на власному виробництві з 2014 року. Нині він підхопив взуттєвий тренд на анатомічну форму виробів. Йдется про взуття з широкою носочною частиною, що забезпечує анатомічно правильне розміщення пальчиків стопи.

Тож сьогодні у бренда можна придбати анатомічні челсі чи черевики-берці, утеплені байкою або хутром. Також серед зимових позицій бренда — черевики на шнурівці на байці або хутрі.

Ціни: чорні анатомічні челсі, утеплені байкою, — 3350 грн, коричневі черевики на шнурівці, утеплені байкою, — 3150 грн

Де купити: в Instagram

Обираючи зимове взуття від українських виробників, ви підтримуєте вітчизняний бізнес та отримуєте якісні та стильні моделі, що забезпечать комфорт та тепло протягом усього сезону.

Фото: соцмережі брендів