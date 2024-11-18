Найкращі вина світу 2024 року: Wine Spectator опублікував щорічний рейтинг

До найкращих вин світу 2024 року увійшли напої з Чилі, США, Італії та Франції.

Щорічний рейтинг десяти найкращих вин світу в 2024 році опублікував журнал Wine Spectator.

Рейтинг

Vina Don Melchor – Cabernet Sauvignon Puente Alto Vineyard 2021 року

Дане вино з провінції Майпо, Чилі, вартістю 175 доларів. У його смаку відчувається смородина малина та слива з достатньою кислинкою.

Beaulieu Vineyard – Cabernet Sauvignon Napa Valley Georges de Latour Private Reserve 2021 року

Вино з долини Напа у Каліфорнії, вартістю 170 доларів. Воно наповнене темними винними нотами чорної смородини та ожини, підкресленими вільхою, солодким тютюном, теплою бруківкою та чорною солодкою.

Antinori – Toscana Tignanello 2021 року

Вино з Тоскани, Італія, вартістю 180 доларів. У смаку відчуваються вишневі, полуничні, графітові та тютюнові ноти, які обрамлені ваніллю та підсмаженим дубом, розкриваючи гармонію, з довгим апельсиновим відтінком післясмаку.

Faust – Cabernet Sauvignon Napa Valley 2021 року

Вино із долини Напа, Каліфорнії, вартістю 65 доларів. Смак з нотою ганашу, наповненою чорною смородиною, ожиною та витриманою вишнею. Аромати кореня солодки та диму вільхи з’являються на фініші, а закінчуються спалахом фіалки.

Chimney Rock – Cabernet Sauvignon Stags Leap District 2021 року

Ще одне вино з долини Напа, Каліфорнії, вартістю 120 доларів. Воно має кремову текстуру асаї, ноти шовковиці і чорної смородини з привабливими відтінками фіалки, ірису та анісу, а ще ноту лакриці на фініші.

Drouhin Oregon Roserock – Pinot Noir Eola-Amity Hills 2022 року

Вино з долини Вілламетт, штату Орегон, вартістю 44 долари. Його смак описується, як гнучкий і елегантно структурований, з деталізованим малиновим і вишневим смаками, підкресленими пелюстками троянд, коричневими прянощами для випічки та апельсиновою цедрою.

Domaine du Vieux Télégraphe – Chateauneuf-du-Pape La Crau 2020 року

Колекційне вино з Південної Рони, Франції, вартістю 114 доларів. Смак з пиловою землею та обпаленими нотами ладану, що покривають джерело свіжих смаків вишні та червоної смородини.

Williams Selyem – Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors 2022 року

Вино з Каліфорнії, вартістю 72 долари. Це червоне насичене вино з соковитими та смачними фруктовими нотами шовковиці, ожини, вишні, шипшини, чаю ройбуш і солодки.

G.D. Vajra – Barolo Albe 2020 року

Вино з П’ємонта , Італія, вартістю 42 долари. У його смаку відчувається вишня, малина, троянда, залізо, ялівець та сіна. Вино має гармонійну і м'яку текстуру, з тривалим післясмаком червоних фруктів, мінеральних і квіткових елементів.

Ramey – Chardonnay Russian River Valley 2022 року

Вино з Каліфорнії, вартістю 50 доларів. Біле соковине вино, у смаку якого відчувається стиглий персик, манго та лимонний батончик зі свіжими трав’яними нотами лимонної вербени та ветівера.

Раніше ми писали, що відомі міжнародні експерти обрали список 24 найкращих вин України.

Фото: Wine Spectator