“Кураж” повертається на ВДНГ: подробиці

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Ірина Маймур
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“Кураж” повертається на територію ВДНГ.

Події проходитимуть у павільйоні №9. Особливістю локації стане фонтан.

“Коли ми зняли чорні тканини, якими він був закритий з усіх боків, відкрилися неймовірні арки, величезні вікна, і так багато світла та життя!”, – зазначає засновниця проєкту Альона Гудкова.

Перший “Кураж” на новому місці заплановано на весну 2025 року, повідомив Євген Мушкін.

Організатори обіцяють реалізувати сміливі ідеї, про які раніше лише мріяли. До того ж оновлять концепцію заходу.

Найближчим часом обіцяють оголосити нову назву, дати та деталі планів.

З 2014 року “Кураж” проходив на артзаводі “Платформа”, а з 2018 року переїхав до павільйону №19 на ВДНГ. У жовтні 2021 року команда оголосила про безстрокову паузу через виселення з павільйону. У червні 2023 року “Кураж” заявив про своє повернення, обравши новою локацією простір Garage.

Фото: Стас Білик і Максим Ченчик/The Village Україна

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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