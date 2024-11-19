“Кураж” повертається на ВДНГ: подробиці
“Кураж” повертається на територію ВДНГ.
Події проходитимуть у павільйоні №9. Особливістю локації стане фонтан.
“Коли ми зняли чорні тканини, якими він був закритий з усіх боків, відкрилися неймовірні арки, величезні вікна, і так багато світла та життя!”, – зазначає засновниця проєкту Альона Гудкова.
Перший “Кураж” на новому місці заплановано на весну 2025 року, повідомив Євген Мушкін.
Організатори обіцяють реалізувати сміливі ідеї, про які раніше лише мріяли. До того ж оновлять концепцію заходу.
Найближчим часом обіцяють оголосити нову назву, дати та деталі планів.
З 2014 року “Кураж” проходив на артзаводі “Платформа”, а з 2018 року переїхав до павільйону №19 на ВДНГ. У жовтні 2021 року команда оголосила про безстрокову паузу через виселення з павільйону. У червні 2023 року “Кураж” заявив про своє повернення, обравши новою локацією простір Garage.
Фото: Стас Білик і Максим Ченчик/The Village Україна